Авария на магистрален водопровод във Варна остави за неопределено време без вода хиляди абонати

Поради авария на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци със смущения във водоподаването ще бъдат абонатите в част от м-т Акчелар , част от кв. "Бриз", част от м-т Свети Никола и част от м-т Трака, съобщават от ВиК Варна. От дружеството обаче не уточняват час за отстраняване на аварията, а посочват, че тя ще продължи до нейния ремонт.

Поради авария без вода от 11.30 до 18.00 ч. абонатите около фабрика "Христо Ботев";

Поради явария без водоподаване до 16.00 ч. остава и горната зона на кв. "Виница", а до 17.00 ч. - абонатите на част от Игнатиево.

