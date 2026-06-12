Авария на самолета на папа Лъв Четиринадесети го принуди да остане на Канарските острови

снимка: МС

Технически проблем на самолета на папа Лъв Четиринадесети беше установен малко преди неговото отпътуване от Канарските острови за Рим, което принуди главата на Католическата църква да слезе от борда на самолета, видяха кореспонденти на Франс прес на място.

Кралят на Испания Фелипе Шести, който приветства папата на пистата на летището, се качи за кратко на борда на самолета, след което двамата напуснаха летателния апарат и се върнаха в терминала малко преди 15:30 ч. местно време (18:30 ч. българско време), предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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