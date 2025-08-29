Авария на водопровод оставя на сухо част от Провадия

Снимка: Пиксабей

Заради авария на водопровод част от Провадия ще остане на сухо днес, съобщават от ВиК - Варна.

От 9,30 до 13 ч. ще бъде спряно водоподаването в долната част на града - ул. "Априлов", ул. "Камчия", ул. "Бенковски", част от ул. "Б. Желев", ул."Ц. Церковски", Петрол, ПСОВ Провадия до Провадсол.

Във Варна за момента няма вода в един район - част от местност Пчелина. Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 17 ч.

