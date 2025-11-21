Авария на водопровод промени маршрута на три автобусни линии във Варна

Петел.бг

Поради водопроводна авария по бул. „Цар Освободител“ във Варна, в участъка между бул. „Република“ и ул. „Ана Феликсова“, от 10:00 часа на 21 ноември 2025 г. са въведени временни маршрутни промени за автобусните линии 14, 148 и 209, съобщиха от „Градски транспорт“.



Линиите 148 и 209 в посока „Почивка“ се пренасочват след спирка „Армейска“ по бул. „Трети март“ и бул. „Република“. Автобусите няма да обслужват спирки „ТИС север“ и „КАТ“ на бул. „Ян Хунияди“, както и „Г. Георгиев“ на бул. „Цар Освободител“.



Автобусите по линия 14 ще се движат по бул. „Сливница“ и бул. „Ян Хунияди“ и няма да обслужват спирки „Поглед“, „Гео Милев“ и „Г. Георгиев“ – в двете посоки.



Всички спирки по обходните маршрути ще се обслужват нормално.



Маршрутните промени остават в сила до отстраняване на аварията, като прогнозно това се очаква да стане до 19:00 часа. При промяна на ситуацията ще бъде публикувана допълнителна информация.

