Авария остави без газ 12 квартала в София

Пиксабей

Авария спря газоподаването в няколко квартала на София - „Витоша“, „Студентски град“, „Младост“, „Манастирски ливади“, „Малинова долина“, „Драгалевци“, „Симеоново“, „Кръстова вада“, „Панчарево“, „Дружба“, „Бистрица“ и „Хладилника“, съобщиха от "Овергаз".

В информацията пише още, че подаването на газ е спряно в 14:00 ч. Няма данни кога то ще бъде възстановено, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!