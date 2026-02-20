Авария остави без вода част от Долни чифлик
20.02.2026 / 12:47 0
Снимка: Пиксабей
Част от Долни чифлик остана без вода заради възникнала авария.
На сухо са абонатите, живеещи в района на улиците "Синчец", "Детелина", "Лилия" и "Кокиче".
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 14 ч., съобщават от ВиК - Варна.
