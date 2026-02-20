Авария остави без вода част от Долни чифлик

Снимка: Пиксабей

Част от Долни чифлик остана без вода заради възникнала авария.

На сухо са абонатите, живеещи в района на улиците "Синчец", "Детелина", "Лилия" и "Кокиче".

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 14 ч., съобщават от ВиК - Варна.

