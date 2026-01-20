Авария остави без вода част от местност Траката край Варна
Поради създадена авария от външна фирма без вода останаха абонатите на горната част на местност Траката.
Водоподаването ще бъде спряно от 13:00 ч. до около 18:00 ч., съобщиха от ВиК Варна.
