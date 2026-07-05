Авария остави без вода местност край Варна
05.07.2026 / 13:24 0
Пиксабей
Поради авария без вода днес остават абонатите на част от м-ст Манастирски рид, съобщиха от "ВиК Варна".
По данни на дружеството водоподаването ще бъде прекъснато от 11.30 до около 18.00 ч.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!