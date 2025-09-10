Снимка: Пиксабей

Авария остави голям район във Варна без вода. На сухо ще са абонатите от ж.к. "Възраждане 1".

Водата им е спряна около 9,30 ч. и ще бъде пусната отново около 16 ч. За това информират от ВиК - Варна.

До 17 ч. на сухо ще са и живеещите на ул. 13 в местността Евксиноград.

