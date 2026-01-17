Авария остави квартал "Чайка" във Варна без вода за половин ден

кадър: МВР Варна

Един квартал във Варна е без вода от снощи.

Това съобщават от ВиК"

"Поради възникнала авария, от 22:30ч в петък. до около 12:00ч. в събота, без вода ще са абонатите в част от кв. Чайка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!