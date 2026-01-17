Авария остави квартал "Чайка" във Варна без вода за половин ден
Един квартал във Варна е без вода от снощи.
Това съобщават от ВиК"
"Поради възникнала авария, от 22:30ч в петък. до около 12:00ч. в събота, без вода ще са абонатите в част от кв. Чайка.
