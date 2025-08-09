Авария остави местност край Варна без вода днес
09.08.2025 / 14:36 0
Булфото
Поради авария без вода остават абонатите на село Звездица, съобщиха от ВиК Варна.
По данни на дружеството водоподаването в района е спряно от 13:30 ч. и се очаква да бъде възстановено до около 19:30 ч.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
