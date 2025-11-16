Авария остави няколко места край Варна без вода от полунощ
Без вода от малките часове в неделя са на няколко места край Варна.
Това съобщиха от ВиК.
На сухо от 01.00 ч, до около 13.00ч. ще са абонатите в част от местност Траката.
Поради авария със смущение във водоподаването или липса на вода до около 17:00ч. ще бъдат абонатите на м.Зеленика и абонатите на м.Боровец.
