Авария остави няколко места край Варна без вода от полунощ

снимка: Булфото

Без вода от малките часове в неделя са на няколко места край Варна.

Това съобщиха от ВиК.

На сухо от 01.00 ч, до около 13.00ч. ще са абонатите в част от местност Траката.

Поради авария със смущение във водоподаването или липса на вода до около 17:00ч. ще бъдат абонатите на м.Зеленика и абонатите на м.Боровец.

