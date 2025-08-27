Авария остави три местности край Варна до вечерта без вода

Пиксабей

До около 21:00 часа абонатите в местностите Добрева чешма, Лозите и Перчемлията ще останат без водоподаване заради авария, съобщиха от ВиК Варна.

Поради предизвикана авария до около 19:00 ч. без вода ще са и абонатите от ул. "33" до ул. "36", както и района около тях;

До около 18:00 ч. пък на сухо ще са абонатите на ул. "Костур" и окоро нея в кв. "Аспарухово";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

