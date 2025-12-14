Авария оставя абонати във Варненско без вода до утре

Пекселс

Поради авария без вода от 17:00 ч. днес, 14 декември до около 12:00 ч. утре, 15 декември ще са абонатите на част от село Долище, съобщиха от ВиК Варна.

До около 18:00 часа се очаква да продължи безводието след предизвикана авария от външна фирма за абонатите на к.к. "Чайка", както и за тези от горната част на село Тополи;

