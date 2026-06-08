Авария оставя без вода днес абонати от Варна и региона
08.06.2026 / 09:05 0
Пиксабей
Поради авария без вода от 8.30 до около 19.00 ч. остават абонатите на местностите Траката, Евсиноград, Ален мак, Кабакум и к.к. "Чайка", съобщават от ВиК Варна.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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