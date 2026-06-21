Авария оставя без вода днес абонати от Варна
21.06.2026 / 08:13 0
Пекселс
Авария спря водоподаването от 8 часа до около 16 часа днес на абонати във Варна, съобщават от ВиК дружеството.
Потърпевши са попадащите между: бул. "Цар Освободител", ул. "Хан Севар", ул. "Вяра" и бул. "Република" в ж.к. "Младост".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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