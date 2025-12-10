Авария оставя без вода до полунощ абонати от Варна

Пиксабей

От ВиК съобщават за възникнали аварии във Варна и региона, заради които без водоподаване остават:

От 13:30 ч. до около 24:00 ч. /полунощ/ - абонатите по ул."Мир" и част от м.Сотира;

От 13:00 ч. до около 17:00 ч. - абонатите на Старият град /Гръцка махала/;

от 11:00 ч. до около 15:00 ч. - абонатите в района на: ул."Велека", ул."Ралица" и Стара гара-Варна;

- абонатите в района на: ул."Велека", ул."Ралица" и Стара гара-Варна; от 9:30 ч. до около 17:00 ч . - абонатите на част от кв."Св.Иван Рилски", заключени между: бул."Вл.Варненчик", ул."Георги Пеячевич", бул."Васил Левски" и ул."Девня";

. - абонатите на част от кв."Св.Иван Рилски", заключени между: бул."Вл.Варненчик", ул."Георги Пеячевич", бул."Васил Левски" и ул."Девня"; до около 15:00 ч . - абонатите от високата част на м. Траката;

. - абонатите от високата част на м. Траката; до около 15:00 ч. - абонатите от високата част на кв."Виница";

- абонатите от високата част на кв."Виница"; до около 17:00 ч. - абонатите на с. Тополи в района на "Екарисаж-с.Тополи", "Зърно Базата" и "Казан Мимаго";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

