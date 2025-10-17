Авария оставя местност край Варна до утре без вода

Пекселс

От 19:00 ч. на 17 октомври до около 12:00 ч. на 18 октомври абонатите на част от м. Ален Мак остават без водоподаване.

Причината е авария, съобщиха от ВиК Варна.

