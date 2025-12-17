Авария превърна в сауна жилищен блок

Редактор: Недко Петров

Цяла детска градина в София може да остане на студено, ако се наложи належащ ремонт. В същото време жилищен блок е прогизнал от гореща вода и пара, предизвикани от авария в парното. Жителите живеят в постоянен стрес и са лишени от достъп до сервизните помещения в парното.

Пукащите се тръби на парното, които захранват столичната детската градина, перманентно поддържат проблема.

При последната авария пред дни излезе гореща пара в главата и вряла вода. Магистралният тръбопровод на „Топлофикация“, който свързва детската градина и още две сгради, преминава през нашата собственост, и ние денонощно дежурим, тъй като през последните две седмици стават авари, които са опасни, тъй като водата е навсякъде, разкри живущ в блока.

Това нещо създава не само неудобство, то е като три в едно. Първо, тормоз над живущите и опасност за здравето. Стъклената вата е канцерогенен материал и е забранена за използване, тя е само в химическата промишелност. Минавайки през нашана собственост, по-силният използва правото си каквото реши и когато реши да ремонтира, но няма средства, няма и хора тук, добави в „Пълен абсурд“ мъжът.

Румен Бахов реши да успокои хората в блока, че от „Топлофикация“ са му казали, че планират някакъв ремонт, без обаче да се уточнява кога ще бъде извършен.

