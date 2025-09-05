Авария приземи самолет, пътуващ от София за Франкфурт

Пиксабей

Инцидент е станал със самолет, пътуващ от София до Франкфурт. Машината е аварирала и е кацнала извънредно на летището в Белград. Няма данни за пострадали.

Самолетът на германската авиокомпания Lufthansa, пътуващ по маршрута София-Франкфурт, е извършил аварийно кацане на летище „Никола Тесла“ в Белград малко преди 13:00 часа, потвърдиха от летището в сръбската столица.

Пътниците в момента се намират в терминала, където очакват решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването им.

Всички съответни оперативни служби на летището в Белград са били незабавно разположени на място.

Летище „Никола Тесла“ Белград е отворено за движение без прекъсване и продължава с нормална работа, предаде днес.бг.

