Авария променя маршрута на линия №39 във Варна

снимка: Фейсбук, "Градски транспорт Варна"

След 9 часа днес, 16 декември, автобусна линия №39 няма да обслужва двупосочно спирки "Звезда" и "СМК".

Причината е канализационна авария на ул. "Райко Даскалов", съобщиха от "Градски транспорт".

От ВиК-Варна очакват ремонтните дейности да приключат до 18 часа, предаде Радио Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!