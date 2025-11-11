реклама

Авария спря тока в тунел на магистрала "Струма"

11.11.2025 / 10:24 0

Пиксабей

Поради авария на ЧЕЗ липсва осветление и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник. За това алармираха пътуващите от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание в тунела поради неработещото осветление на съоръжението.

Екипи на електроразпределителното двужество работят за възстановяване на електрозахранването.  

 

