Авария спря тока в тунел на магистрала "Струма"

Поради авария на ЧЕЗ липсва осветление и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник. За това алармираха пътуващите от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание в тунела поради неработещото осветление на съоръжението.

Екипи на електроразпределителното двужество работят за възстановяване на електрозахранването.

