Авария във Варна оставя част от "Владиславово" без вода до полунощ

Поради настъпила авария част от абонатите във варненския квартал "Владислав Варненчик" остават без вода до полунощ, съобщиха от ВиК Варна.

Потърпевши от аварията са попадащите в карето между бул. "Св. Св. Константин и Елена", ул. "Цанко Церковски", ул. "Иван Павлов", ул. "Георги Минков" и района на бл. 17 във "Владиславово".

