Аварийно отсякоха опасна липа в центъра на Варна

снимки: Район "Одесос"

След подаден сигнал през нощта на 11 юли до дежурния на Район „Одесос“ за паднал голям клон на ъгъла на ул. „Шар“ и ул. „Братя Миладинови“, екип на „Гражданска защита“ своевременно реагира на място и го наряза.

В събота сутрин експерти от отдел „Екологичен контрол“ извършиха оглед. Установено е, че дървото е липа с диаметър 60 см и височина 10 м. Падналият клон е бил изгнил в основата си, с кухина (хралупа) и гъба, съобщават от администрацията на варненския район "Одесос".

При огледа се установи също, че стволът на дървото е разцепен в горната си част, а останалата част е опасна наклонена към пътното платно, посочват от кметство "Одесос".

Тъй като дървото представлява реална опасност за преминаващите граждани и автомобили, се наложи неговото аварийно отсичане с цел осигуряване на безопасността в района, посочват от районната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

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