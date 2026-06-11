Аварийно премахмат дърво тази сутрин в центъра на Варна

снимка: Район "Одесос"

Аварийно премахване на дърво от вида каталпа ще бъде извършено на 11 юни, днес, сутринта на адрес ул. „Петко Тодоров“ №36 във Варна, съобщават от администрацията на Район "Одесос".

При извършен оглед е установено, че дървото е силно наклонено и е повдигнало тротоарната настилка, което създава предпоставки за инциденти и налага предприемането на спешни мерки.

От администрацията призовават гражданите да не паркират автомобилите си в района, за да бъде осигурено безопасното извършване на дейностите.

Редактор "Екип на Петел",

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