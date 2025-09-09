Аварийно-спасителна операция на Пристанище Бургас

Снимки: Булфото

Съвместното учение „Аспарух 2025“ се провежда на територията на Пристанище Бургас. На 7-мо корабно място беше разиграна морска аваринийно-спасителна операция, информира Булфото.

В рамките на учението бяха разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.

Провеждането на морска аварийно-спасителната операция е в съответствие с „Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства.

В учението се включиха Министерството на вътрешните работи (МВР), Районната дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас (РД ПБЗН), ОДМВР - Бургас, Главна дирекция „ Гранична полиция” (ГДГП), Дирекция „Националната система 112“ (ДНС 112), Министерството на отбраната (МО), Военноморските сили (ВМС), Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), Морският спасително-координационен център (МСКЦ), Спасителни средства „Черно море“, ДМА – Бургас, Държавно предприятие пристанищна инфраструктура (ДППИ),Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ),Българския Червен кръст (БЧК) – триаж, психологическа и логистична помощ, Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – оказване на лекарска помощ и транспортиране на пострадали, Община Бургас и Доброволно Формирование А-16-01.

