Аварийно укрепват свлачището в участък от пътя Русе - Бяла

Снимки: АПИ

Насипва се скален материал за аварийното укрепване на участъка от път I-5 Русе - Бяла в близост до село Обретеник, компрометиран на 10 октомври от обилните дъждове. В началото на седмицата започнаха неотложни дейности по трасето, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

До момента са премахнати мантинелите, като предстои да бъде добавен още трошен камък и да се извърши торкретиране с бетон с цел укрепване на ската. Изградена е площадка, която се използва за издигане на насипа като е проправен и временен път през гората, по който техниката достига до компрометирания участък.

При изпълнението на спешните и неотложни укрепителни работи е създадена временна организация на преминаване, при която не се ограничава трафикът в посока София, а в посока Русе се осъществява по обходен маршрут по път III-501 Борово – Две могили.

Движението в лентата за Русе ще бъде възстановено след приключване на възстановителните работи и е гарантирана безопасността на движение.

Планира се ремонтът да приключи до десет дни.

