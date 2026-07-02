Авиокомпании и превозвачи искат временна отмяна на биометричните проверки по границите на ЕС

снимка: МВР

Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период.

В призива си те казват, че се образуват огромни опашки; често самолетите излитали наполовина празни.

Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват, предаде Нова телевизия.

Системата, която се въвежда постепенно от октомври - изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!