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Авиокомпании и превозвачи искат временна отмяна на биометричните проверки по границите на ЕС

02.07.2026 / 10:18 0

снимка: МВР

Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. 

В призива си те казват, че се образуват огромни опашки; често самолетите излитали наполовина празни. 

Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват, предаде Нова телевизия. 

Системата, която се въвежда постепенно от октомври - изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. 

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