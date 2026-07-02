Авиокомпании и превозвачи искат временна отмяна на биометричните проверки по границите на ЕС
снимка: МВР
Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период.
В призива си те казват, че се образуват огромни опашки; често самолетите излитали наполовина празни.
Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват, предаде Нова телевизия.
Системата, която се въвежда постепенно от октомври - изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември.
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