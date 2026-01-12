Пекселс

Авиокомпании продължават да отменят полетите си от Турция до Иран заради политическата ситуация в страната. Проверка на БТА показва, че и днес са отменени шест полета от Истанбулското летище към Техеран. Сред авиокомпаниите, които са взели такова решение, са „Търкиш еърлайнс“, както и иранските „Табан еър“, „Ата еърлайнс“, „Кешим еър“. Полети на „Търкиш еърланйс“ към иранската столица няма да бъдат осъществени и в утрешния 13 януари. Сред отменените полети към Иран са и тези за Шираз, показва още справката на информационното табло за полетите.

Има обаче и авиокомпании, които въпреки ситуацията в Иран, продължават да летят към Ислямската република. Това са иранските „Ираниан еъртур“ и „Махан еър“, предаде БТА.

Отмяната на полети към Иран започна в петък след усложняването на обстановката в страната заради протестите. Късно вечерта дойде и първият официален коментар на Турция за ситуацията в Техеран. Външният министър Хакан Фидан заяви, че протестите са подстрекавани и от фактори извън страната и Израел също се опитва да се възползва от тях. Той обаче изрази мнение, че протестите няма да постигнат резултата, който биха искали да видят в Тел Авив. Хакан Фидан припомни и позицията на Турция, че е време в Техеран да бъдат реалисти, да предприемат политика на разбирателство с другите страни в региона и да гледат в посока, която би донесла стабилност в него.

Турция има обща граница с Иран от 500 километра с три гранично-пропускателни пункта.

