Авиокомпании временно отстраняват служители заради публикации за убийството на Чарли Кърк

Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines обявиха, че временно са отстранили свои служители заради публикации в социалните мрежи, свързани с фаталното убийство на активиста Чарли Кърк миналата седмица.

„Наясно сме с публикациите на наши служители, които надхвърлят границите на здравословен и уважителен дебат“, се казва във вътрешна бележка на главния изпълнителен директор на Delta Air Lines - Ед Бастиан.

Той допълва, че публикациите са в пълни противоречия с ценностите и политиката за социални медии на компанията, затова служителите са временно отстранени, докато тече разследване, съобщава bTV.

American Airlines съобщава, че служители, които са публикували съдържание „подкрепящо насилие в социалните мрежи“, са били незабавно отстранени от работа.

Това идва след натиск от администрацията на Тръмп за отстраняване на хора, „които са празнували убийството“.

Министърът на транспорта Шон Дъфи публикува в платформата X:

„Това поведение е отвратително и те трябва да бъдат уволнени. Нито една компания, отговорна за безопасността на пътуващите, не може да го толерира.“

United Airlines също е изпратила бележка до пилотите, напомняйки им за политиката на компанията за социални медии, и потвърди пред Си Ен Ен, че служители са били временно отстранени през последните дни.

„Бяхме ясни пред нашите клиенти и служители – нулева толерантност към политически мотивирано насилие или опити за неговото оправдание“, се казва в изявление на United Airlines.

