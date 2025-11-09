Авиокомпания се обръща към ИИ, за да предвиди къде има турболенция

снимка pixabay

Една авиокомпания се обръща към изкуствения интелект, за да й помогне да предскаже кога ще настъпи турбуленция по време на полетите й.

Турбуленцията често е трудна за избягване, защото не се показва на метеорологичния радар в пилотската кабина или защото е твърде локализирана, за да може да бъде изчислена от повечето метеорологични модели .Тъй като според експертите климатичните промени правят небето по-нестабилно, авиокомпаниите търсят начини да гарантират безопасността и комфорта на пътниците.

Смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на турбуленция са много редки, но миналата година един човек загина на полет на Singapore Airlines от Лондон, а няколко пътници получиха наранявания на полет на Qatar Airways до Дъблин.

Климатичните промени влошават турбуленцията

Турбуленцията е основната причина за нефатални наранявания на пътници и екипаж, според Международната асоциация за въздушен транспорт.Макар че смъртните случаи и тежките наранявания в големи самолети не са чести, между 2009 и 2021 г. 146 пътници и членове на екипажа са били сериозно ранени при инциденти с турбуленция, според Федералната авиационна администрация.

Миналата година проучване на метеоролози от Университета в Рединг във Великобритания установи, че небето е до 55% по-нестабилно в сравнение с преди четири десетилетия поради климатичните промени.

По-топлият въздух в резултат на емисиите на въглероден диоксид променя въздушните течения в струйния поток, което влошава т.нар. турбуленция в ясното небе в Северния Атлантик и в световен мащаб. В типична точка над Северния Атлантик, един от най-натоварените въздушни коридори в света, общата годишна продължителност на силни турбуленции се е увеличила с 55% между 1979 и 2020 г., установиха учените.

Макар Северният Атлантик да е претърпял най-голямо увеличение, новото проучване установи, че други натоварени въздушни коридори над САЩ, Европа, Близкия изток и Южния Атлантик също са претърпели значително увеличение на турбуленциите.

„Авиокомпаниите ще трябва да започнат да мислят как да се справят с увеличените турбуленции, тъй като само в САЩ те струват на индустрията между 150 и 500 милиона долара годишно“, заяви миналата година пред Euronews Travel Марк Просър, метеоролог от Университета в Рединг.„Всяка допълнителна минута, прекарана в турбуленция, увеличава износването на самолета, както и риска от наранявания на пътниците и стюардите.“

Настоящите метеорологични модели и радари се затрудняват да предскажат кога ще настъпи турбуленция, тъй като тя често се причинява от малки вихри, които са твърде локализирани, за да бъдат засечени.

Сега Emirates, най-голямата авиокомпания в Близкия изток, се обръща към изкуствения интелект, за да подобри способността си да предсказва турбуленцията по време на полети. Компанията твърди, че новата технология може да генерира „данни в реално време“, които сигнализират на пилотите за зони с турбуленция по маршрута на полета.

Системата използва „машинно обучение, данни за турбуленции, събрани от множество източници, и доклади на пилоти“ и предоставя на пилотската кабина „визуализации на турбуленции в реално време“.

Emirates заяви, че новата стратегия вече е довела до намаляване на неочакваните тежки метеорологични условия.

„Въпреки че все още сме в начален етап, вече виждаме потвърждение на потенциалните ползи, които тези системи могат да донесат“, заяви капитан Хасан Алхамади, старши вицепрезидент на Emirates по летателните операции.

Той добави, че макар авиокомпанията да не може да гарантира полети без турбуленции, технологията е допринесла за „значително намаляване“ на инцидентите с неочаквани тежки турбуленции през изминалата година,предаде днес.бг.

