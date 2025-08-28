Авиокомпания увеличава бонусите за служителите си, които следят за прекалено голям багаж

Снимка: Пиксабей

Ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънеър" ще изплаща по-високи бонуси на служителите си, ако заловят пътници, които се опитват да пренесат багаж с превишени размери. "Искам нашите служители да залавят хората, които се опитват да измамят системата ни", заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри.

Компанията и досега даваше бонуси, за да мотивира персонала си, а сега ги увеличава от 1,50 евро на 2,50 евро на багаж, съобщава БНТ. Месечният таван от 80 евро вече отпада.

Миналия месец британските медии съобщиха, че авиокомпанията е много доволна от политиката си по отношение на тези премии. Още тогава потвърдиха, че обмислят увеличение на сумата.

"Райънеър" е известна със строгите си правила за багажа. Който се яви на изхода с прекалено големи чанти, трябва да плати допълнително. О'Лиъри заяви, че все още е изненадан от броя на хората, които се опитват да се качат на борда с прекалено голям багаж, и мислят, че могат да го направят незабелязано.

