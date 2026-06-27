Австралиец е арестуван в Тайланд във връзка с открито тяло на 17-годишно момиче в куфар

Снимка: Пиксабей

Австралийски гражданин бе арестуван в Тайланд във връзка с откриването на тяло на 17-годишно момиче в куфар, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Заподозреният, който „продължава да отрича обвиненията”, е „арестуван, след като е бил разпитан”, съобщи служител на полицията в Патая пред АФП.

Полицията очаква резултатите от аутопсията, както и още доказателства, преди да му бъдат повдигнати обвинения за „отвличане на непълнолетно лице със сексуална цел”, „убийство” и „укриване на труп”, добави служителят.

Според местните медии 46-годишният австралиец е арестуван снощи на международното летище „Суварнабхуми” в Банкок, докато се е опитвал да си купи билет за Пърт.

По-рано камери за видеонаблюдение са го заснели да влиза в сграда в морския курорт Патая със 17-годишно тайландско момиче в нощта на сряда срещу четвъртък.

Според съобщенията той се е появил сам няколко часа по-късно, носейки голям черен куфар, който е натоварен на скутер.

Полицията е открила куфара на следващия ден край железопътни релси, а в него е намерено тялото на младото момиче със следи от насилие, съобщи местното издания „Патая нюз”, цитирано от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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