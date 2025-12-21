Австралия отдава почит към жертвите на терористичната атака преди седмица

Кадри Youtube

Австралия почита днес паметта на жертвите при терористичната атака на плажа Бондай в Сидни по време на събитие по случай началото на еврейския празник Ханука преди една седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи и на разузнавателните агенции на страната.

Петнадесет души бяха убити, а десетки - ранени, при атаката, извършена на 14 декември от баща и син, заклели се във вярност към терористичната групировка "Ислямска държава". Бащата бе застрелян от полицаи, а неговият син, който бе ранен, се събуди от кома.

В същото време австралийският премиер осъди антиимигрантските митинги, насрочени междувременно за днес в двата най-големи града в страната - Сидни и Мелбърн.

