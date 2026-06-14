Австралия поднесе сензация на Мондиала с победа над Турция

Стопкадър БНТ 1

Австралия направи ударен старт на Мондиала и за първи път от 2006 година спечели откриващия си мач.

"Кенгурата" победиха Турция с 2:0 в мач от група "D" на Световното първенство. Първия гол заби Нестори Иранкунда в 27-ата минута, а след почивката се разписа и Конър Меткалф.

Турците владееха повече топката и отправиха повече удари, но играчите на Грег Попович показаха убийствена ефективност в атака и заслужено ликуваха.

В същата група вчера САЩ разгроми Парагвай с 4:1 и даде сериозна заявка за първото място.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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