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Австралия поднесе сензация на Мондиала с победа над Турция

14.06.2026 / 08:56 1

Стопкадър БНТ 1

Австралия направи ударен старт на Мондиала и за първи път от 2006 година спечели откриващия си мач.

"Кенгурата" победиха Турция с 2:0 в мач от група "D" на Световното първенство. Първия гол заби Нестори Иранкунда в 27-ата минута, а след почивката се разписа и Конър Меткалф. 

Турците владееха повече топката и отправиха повече удари, но играчите на Грег Попович показаха убийствена ефективност в атака и заслужено ликуваха. 

В същата група вчера САЩ разгроми Парагвай с 4:1 и даде сериозна заявка за първото място.

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Коментари
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kris (преди 9 минути)
Рейтинг: 621399 | Одобрение: 121604
Турският треньор има главна вина за загубата....Вместо да разиграват и изтеглят австралийците, турците се набутаха в наказателното поле където беше бъкано с играчи и естествено атаките им оостанаха безрезултатни.....То само с рогите напред не става....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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