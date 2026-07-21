Австралийка роди еднояйчни четиризнаци

Стопкадър Нова Тв

При изключително рядка и високорискова бременност, австралийка роди четири еднояйчни момичета - Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в Кралската болница в Бризбейн чрез планово Цезарово сечение.

В сложната операция е участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над 1 килограм всяко и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени, пише nova.bg.

„Произлизат от една-единствена оплодена яйцеклетка, която впоследствие се е разделила на четири, което е изумително. По света има едва няколко подобни случая – буквално два. Това обаче е единственият известен случай в Австралия”, каза акушер-гинекологът в Кралската болница в Бризбейн Алекса Бендал. И добави: „При многоплодните бременности, които обикновено са с близнаци, споделянето на една обща плацента носи много висок риск от усложнения. Тази бременност обаче беше голяма изненада. Дженитар вече има четири деца, когато зачева - едното още е кърмаче. Когато разбраха, че очакват още четири бебета вместо едно, бяха в пълен шок”.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!