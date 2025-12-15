Австралийският премиер отхвърли обвиненията на Нетаняху след стрелбата в Сидни

Кадър Youtube

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че не вижда никаква връзка между смъртоносното нападение по време на еврейския празник Ханука в Сидни и решението на австралийското правителство да признае Държавата Палестина, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Това бяха изключително травмиращи 24 часа", каза Албанезе пред австралийската телевизия Ей Би Си. По думите му основният му ангажимент в момента е да окаже подкрепа на еврейската общност и ясно да заяви, че австралийците в огромното си мнозинство застават зад нея в този труден момент.

Премиерът подчерта още, че по-голямата част от международната общност смята решението с две държави на израело-палестинския конфликт за правилния път напред. Австралия официално призна палестинската държава през септември на фона на войната в Газа. След нападението вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Канбера, че подхранва антисемитизма и че не предприема достатъчно решителни действия срещу подобни прояви.

Полицията съобщи, че извършителите на масовата стрелба, при която загинаха 16 души на популярния плаж Бондай по време на отбелязването на първия ден от Ханука, са 50-годишен мъж и неговият 24-годишен син. Според разследващите бащата, който е бил застрелян от полицията, е членувал в ловен клуб и е притежавал законно разрешително за оръжие. Синът на нападателя е арестуван и е настанен в болница с тежки наранявания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!