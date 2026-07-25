Австрия е против присъединяване на Украйна към ЕС "по бърза писта"

Снимка: Пиксабей

Австрия се обяви срещу присъединяването на Украйна към ЕС по ускорена процедура и отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски чрез своя министър по европейските въпроси Клаудия Бауер, предаде ДПА.

"Моето впечатление е, че в последните месеци украинският президент често привлича вниамението към себе си, като иска да диктува кога да бъде датата за присъединяване към ЕС", посочи Бауер пред неделното издание на германския вестник "Велт". "Членство по бърза писта, и то по собствено усмотрение (кога да стане това), очевидно не е възможно."

Тя обясни, че капацитетът на ЕС да приеме нови членове трябва да бъде внимателно обмислен. "Присъединяването на Украйна с нейните 39 милиона души и изцяло различна земеделска структура ще промени значително Европейския съюз."

Бауер предупреди и че ако това членство стане факт, има опасност от разделяне на "общността на две скорости". "Всички страни кандидати, в това число и Украйна, трябва да следват едни и същи правила и да положат усилия, за да заслужат присъединяването си", добави тя.

В средата на юни ЕС започна присъединителни преговори с Киев. Първата фаза от тях ще бъде с ударение върху теми като правосъдната система, защитата на основни ценности и сигурността.

Но за членство на Украйна са нужни още редица реформи, като например борба с корупцията, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

По-рано тази година Зеленски призова страната му да получи членство още догодина въпреки ширещия се скептицизъм сред някои европейски държави.

В Брюксел много европейски официални представители не очакват членство на Украйна преди средата на следващото десетилетие – и със сигурност не и преди края на войната на Русия срещу нея.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който наскоро заяви, че за бърза писта за Киев не може да става и дума, наскоро предложи източноевропейската държава да получи особен преходен статут. Той може да позволи на Украйна да участва в лидерските и министерските срещи на ЕС, без да има право на глас при вземането на решения.

Редактор "Екип на Петел",

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