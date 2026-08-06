Австрия и Словакия отчетоха национални рекорди с температурите над 41 градуса

Кадър Метео Балканс

Две европейски държави поставиха нови национални температурни рекорди, след като днес бяха измерени исторически високи стойности на въздуха. Екстремната гореща вълна, обхванала голяма част от Централна Европа, доведе до температури, невиждани досега в Австрия и Словакия, предаде Метео Балканс.

В Австрия, в район източно от Виена, термометрите отчетоха 41.2°C, което е нов абсолютен температурен рекорд за страната.

В Словакия също беше подобрен националният рекорд, след като максималната температура достигна 41.4°C.

Температури над 40°C са изключително рядко явление за двете държави и са показател за необичайно интензивна и продължителна гореща вълна. Подобни стойности се наблюдават изключително рядко в Централна Европа и подчертават мащаба на настоящата екстремна жега.

Според метеоролозите високите температури са резултат от мощен пренос на много гореща въздушна маса от юг, съчетан с продължително слънчево време и отслабен атмосферен обмен. Тези условия създават предпоставки за опасни горещини, повишен риск от пожари и сериозно натоварване върху здравето на населението.

Настоящата гореща вълна продължава да поставя нови температурни рекорди в различни части на Европа, като през следващите дни в някои райони се очакват нови екстремни стойности.

Редактор "Екип на Петел",

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