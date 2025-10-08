Австрия прие важно решение за увеличението на заплатите

снимка: Пиксабей

Австрийското правителство е предоговорило ежегодното повишение на заплатите на държавните служители и по този начин ще спести 310 милиона евро следващата година, предаде Ройтерс. Мярката е част от опитите на Виена да намали бюджетния си дефицит и да овладее най-високата инфлация в Европа.

Правителствената коалиция от три партии, която встъпи в длъжност през март, е предприела крайно необичайната стъпка да преразгледа вече сключеното споразумение със синдикатите като е заплашила да замрази заплатите, ако не се съгласят. Според управляващите ограниченията в бюджета правят решението наложително. Инфлацията в страната е около 4%, което е двойно по-виското от средната в еврозоната, предава БНР.

Австрия традиционно договаря заплатите в един цял сектор и работещите получават увеличение, съобразено с инфлацията. По този начин стачките са рядкост. "Австрийският модел ни направи богати през десетилетията - моделът на консенсуса и балансираните интереси. Мисля, че споразумението е добро," подчерта финансовият министър Маркус Мартербауер.

