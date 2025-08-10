Снимка: Пиксабей

Австрия ще сведе до минимум събирането на семейства на бежанци, получили право на убежище в алпийската република. Това обяви вътрешният министър Герхард Карнер.

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер защити решението на правителството да преустанови събирането на бежански семейства въз основа на предоставено убежище в страната, тъй като е "дълбоко убеден", че тази мярка е допринесла за значителен спад в броя на молбите за убежище.

Карнер смята, че други европейски страни като съседна Германия ще последват австрийския пример да сведат до минимум пристигането на членове на семействата на приети бежанци, съобщава БНР.

Според настоящите разпоредби в Австрия събирането на семействата в срок до една година е възможно само в изключителни случаи.

Вътрешният министър Карнер защити още едно оспорвано в Австрия решение за връщане на мигранти към Сирия. "Ако с това сме предотвратили дори само едно престъпление, мярката има смисъл", каза министърът в интервю за обществените радио и телевизия.

