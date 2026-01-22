Австрийски компании: Корупцията е сред основните слабости на България

Пиксабей

Австрийски компании, които работят в България, посочват като основни слабости на икономическата среда корупцията, престъпността, бюрокрацията, инфраструктурата и политическата нестабилност.

Според 96 на сто от участвалите в проучването австрийски компании борбата с корупцията остава сериозен проблем. Сред останалите негативни тенденции бизнесът посочва недостига на работна сила и липсата на предвидимост на икономическата политика, предаде БНР.

Еврото не е единственото условие за привличане на преки чуждестранни инвестиции, казва търговският съветник на австрийското посолство Филип Купфер:

"Влизането в еврозоната не е единственият фактор. Необходими са и други важни параметри, свързани с корупцията, бюрокрацията, с липсата на работна ръка. Така че, да, това е първата стъпка, положителен сигнал, който задава рамката, но са необходими още усилия."

Данните от проучването, проведено през октомври и ноември 2025 година, показват по-стабилна и по-оптимистична оценка за икономическата среда в сравнение с 2024.

Делът на мениджърите, които очакват подобряване на бизнес средата, нараства до 23% при 13% година по-рано. Основните инвестиционни предимства на България са данъчната система, качеството и наличността на местните доставчици, достъпът до кредити и капитали, както и навременното плащане.

