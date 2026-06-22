Австрийски турист е в критично състояние след падане от стар зид във Велики Преслав

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Австрийски гражданин на 31 години е пострадал при инцидент в археологическия резерват във Велики Преслав, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 3:40 ч. вчера, при разходка в резервата, мъжът е паднал от стар каменен зид с височина около три метра. Откаран е за преглед в шуменската болница, където е установен кръвоизлив в мозъка. Настанен е за лечение, като за живота му има опасност. Образувано е досъдебно производство, добавиха от пресцентъра на полицията в Шумен, предаде БТА.

На 19 януари 2024 г. Министерският съвет реши Националният историко-археологически резерват „Велики Преслав“ да бъде стопанисван и управляван от Община Велики Преслав за десет години.

Редактор "Екип на Петел",

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