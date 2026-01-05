Австрийският президент: Живеем в нов световен ред

Кадър Youtube

Австрийският президент Александер ван дер Белен написа днес публикация в социалните мрежи, в която коментира глобалните развития, включително военната намеса на САЩ във Венецуела и изявленията на американския президент Доналд Тръмп за анексиране на Гренландия, предаде австрийската агенция АПА.

В публикация в платформата "Блускай" държавният глава заяви: "Вече живеем в нов световен ред, в който все повече надделява произволът на по-силния. Само заедно, като силна Европа, можем да се отстояваме."

"Ние – тоест Австрия и Европейският съюз, трябва да направим всичко възможно, за да изискваме международните отношения да се основават на международното право и на принципите на Устава на ООН", подчерта федералният президент. "Ясно е също, че в този нов световен ред можем да се отстояваме само заедно – като силен, обединен и дееспособен Европейски съюз", добави той.

С това Ван дер Белен направи връзка с новогодишното си обръщение, в което, на фона на променящата се глобална обстановка, призова за развитие на "европейски патриотизъм".

"Нашата Европа е място, на което много, изключително много хора завиждат. Нека не позволяваме тази Европа да бъде очерняна", заяви държавният глава в речта си, излъчена в четвъртък вечер по обществената телевизия ОРФ, отбелязва БТА.

"Важно е да продължим да вярваме в европейската идея", допълни Ван дер Белен.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!