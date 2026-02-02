Автобус и такси се удариха на ключово кръстовище във Варна

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Л. Иванова

Автобус на "Градски транспорт", движещ се по линия номер 31, и таксиметрова кола са се ударили преди около половин час на кръстовището до Младежкия дом във Варна. Това съобщиха за Петел от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Сигнал за произшествието е подаден в 19,14 ч.

Няма пострадали пътници от автобуса и таксито, съобщиха още от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!