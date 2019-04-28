Автобус изгоря като факла в аварийното платно, пътниците се спасиха (видео)
28.04.2019 / 20:05 0
Снимка и видео: youtube
Луксозен пътнически автобус на сръбската фирма "Автопревози" от Чачак изгоря като факла в аварийното платно на магистралата на 20 км от град Алексинац, който е северно от Ниш, съобщи сръбският Blic, цитиран от Канал3.бг.
Шофьорът обаче реагирал изключително хладнокръвно, като веднага спрял, отворил вратите и евакуирал на безопасно място всички пътници.
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!
ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html