Снимка и видео: youtube

Луксозен пътнически автобус на сръбската фирма "Автопревози" от Чачак изгоря като факла в аварийното платно на магистралата на 20 км от град Алексинац, който е северно от Ниш, съобщи сръбският Blic, цитиран от Канал3.бг.

Шофьорът обаче реагирал изключително хладнокръвно, като веднага спрял, отворил вратите и евакуирал на безопасно място всички пътници.

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