реклама

Автобус изгоря като факла в аварийното платно, пътниците се спасиха (видео)

28.04.2019 / 20:05 0

Снимка и видео: youtube

Луксозен пътнически автобус на сръбската фирма "Автопревози" от Чачак изгоря като факла в аварийното платно на магистралата на 20 км от град Алексинац, който е северно от Ниш, съобщи сръбският Blic, цитиран от Канал3.бг.

Шофьорът обаче реагирал изключително хладнокръвно, като веднага спрял, отворил вратите и евакуирал на безопасно място всички пътници. 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама