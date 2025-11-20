Автобус изгоря на пътя Айтос – Бургас

снимка Булфото

Автобус изгоря напълно на пътя Айтос – Бургас тази вечер. Инцидентът е станал в района на село Съдиево, съобщи Нова тв.

Сигналът за огъня е подаден около 21:00 часа. Към мястото незабавно са насочени екипи на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Айтос, които са успели да потушат пламъците.

По първоначални данни пожарът е възникнал в предната част на превозното средство по време на движение. Шофьорът е реагирал бързо и е отбил встрани от пътя. Всички пътници са успели да слязат веднага и са се отдалечили на безопасно разстояние.

Няма пострадали хора при инцидента, потвърдиха от полицията.

Движението в района на произшествието се регулира от екипи на "Пътна полиция". От МВР призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, докато текат действията по разчистване на пътното платно.

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват, като една от версиите е техническа неизправност.

