Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена във Велико Търново
Снимка Булфото
Трагичен инцидент парализира центъра на Велико Търново днес, предаде БГНЕС. Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена на пътя. Жената е блъсната докато пресича пешеходната пътека до центрлния пазар в града. Жената е починала на място следствие на силния удар.
Минути преди обяд районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!