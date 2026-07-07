Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена във Велико Търново

Снимка Булфото

Трагичен инцидент парализира центъра на Велико Търново днес, предаде БГНЕС. Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена на пътя. Жената е блъсната докато пресича пешеходната пътека до центрлния пазар в града. Жената е починала на място следствие на силния удар.

Минути преди обяд районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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