Автобус помете две коли, докато чакат на червен светофар в София

Булфото

Автобус на градския транспорт в София удари две коли на столично кръстовище.

Това стана ясно от публикация на очевидец в социалните мрежи. На кадрите се вижда как автобусът удря една кола, вследствие на което тя блъска автомобила, стоящ пред нея.

Инцидентът се случва на светофара между бул. "Акад. Иван Е. Гешов" и улица "Гюешево", докато колите изчакват зелен сигнал.

Няма данни за пострадали, пише "Фокус".

