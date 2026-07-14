Автобус потегли с 14-годишно дете, родителите му останаха на автогарата в Бургас

Кадър БНТ

Автобус по линията Бургас - Несебър тръгна с 14-годишно момиче, а родителите му останали на автогарата в областния град. За случая сигнализира бащата на детето, който твърди, че екипажът е отказал да се върне, въпреки че детето пътувало без родителите си.

След близо 20-минутно закъснение на автобуса за Несебър, на малкото дете на семейството му прилошало. Докато бащата се грижел за него, майката и момичето се качили да запазят места. След това жената слязла.

“Вратите на автобуса са се затворили под носа на съпругата ми, тя слиза да ме извика, затварят вратите и автобусът потегля, докато 14-годишната ми дъщеря остава вътре. Чиста случайност, че с нея е имало още хора от моята компания, които са могли да ѝ платят билета”, каза за БНТ бащата на детето Ненко Генов.

Бащата се свързал с кондукторката и я помолил автобусът да се върне.

"Бях втрещен и ѝ казах, че искам автобусът или да се върне на Автогара - юг, за да се качим при дъщеря ми, или на първата спирка да мога да си получа детето. При което още преди да си свърша изречението, кондукторката прекъсна връзката.”

“Казах, че не мога да продължа повече разговора 3-4 минути може да се провери колко време сме говорили по телефона, защото имаше хора, които аз трябваше да таксувам”, обясни кондукторката Юлия Койчева.

Според шофьора Димитър Пологов майката е говорела на полски: “Аз дори не разбирах какво ми говори. Само казах, че не мога да изчакам. Тя слезе и аз продължих. След известно време, когато кондукторската говори с бащата на детето по телефона, аз тогава чак разбрах какво е станало.”

“Попитах искате ли да слезете. Първо на български, на руски попитах, на английски - те стояха и ме гледаха. Не видях някаква уплаха в погледа и след като асимилирах нещата казах извинявам се за недоумението, но ако искате да слезете от автобуса не е проблем”, добавя кондукторката.

От транспортната фирма уточняват, че на записите се вижда как момичето общува с двама възрастни зад него.

“Няма възможност автобусът да се върне, защото това е обществен транспорт, изпълнява се разписание”, заяви Живка Иванова, ръководител транспорт във фирмата.

За случая родителите са сезирали ИА „Автомобилна администрация“ и Комисията за защита на потребителите.

Редактор "Екип на Петел",

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